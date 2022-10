Perù: si insedia nuova ministra della Salute, la terza dell'era Castillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera indirizzata al segretario generale Almagro, - firmata dal presidente Castillo e dal ministro degli Esteri, Cesar Landa Arroyo - era partita il 12 ottobre, ma è stata resa nota solo nella serata di ieri. Un documento nel quale, come ribadito dallo stesso Castillo nel messaggio televisivo alla nazione, vengono elencate le azioni, tanto del Parlamento quanto della procura generale, mirate a "alterare" l'ordine democratico del Perù. Su tutto, ci sono le indagini istruite a carico del presidente, i familiari e alcuni nomi a loro vicini. Fascicoli che il Congreso, l'organo legislativo monocamerale del Perù, usa come base per procedere con una nuova richiesta di dimissioni di Castillo dall'incarico. Nella lettera di undici pagine trovano spazio anche le denunce sulle presunte frodi che avrebbero segnato la stessa elezione di Castillo come presidente, mai però confortate da pareri degli organi competenti. (segue) (Brb)