Perù: si insedia nuova ministra della Salute, la terza dell'era Castillo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza - dopo aver conosciuto la denuncia costituzionale presentata dalla procuratrice generale Patricia Benavides -, Castillo aveva denunciato la "persecuzione politica" ai suoi danni. Si tratta di una "nuova modalità di colpo di Stato", ha detto in conferenza stampa il presidente. "Oggi abbiamo una procura generale politicizzata che, lungi dal perseguire i veri criminali, si accanisce con il governo eletto in modo legittimo dal popolo per reggere le sorti del Paese", ha detto. Il presidente, indagato per presunti fatti di corruzione, ha velato l'ipotesi che la pubblica accusa costruisca i suoi fascicoli su testimonianze di presunti "pentiti" cui promette sconti di pena, ha denunciato gli arresti e le perquisizioni compiute ai danni di familiari e amici, etichettandoli come "criminali" prima della chiusura di un regolare processo. Inoltre ha assicurato che non intende lasciare il Paese per evitare i processi a suo carico, ipotesi su cui - tra l'altro - il Parlamento ha basato il suo veto ad alcune trasferte internazionali, Italia compresa. (segue) (Brb)