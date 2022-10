Perù: si insedia nuova ministra della Salute, la terza dell'era Castillo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una condotta che "non è solo immorale ma criminale e abominevole", ha aggiunto Benavides secondo cui, "al termine di un lungo e complicato lavoro di indagine (...) posso dire a tutti i peruviani che abbiamo trovato indizi molto gravi dell'esistenza di una presunta organizzazione criminale incardinata nel governo, con lo scopo di controllare e orientare i processi di contrattazione dello Stato". Nel lungo messaggio pronunciato in televisione, Benavides ha contrattaccato parlando di una persecuzione che il governo starebbe portando avanti nei confronti suoi e dei suoi collaboratori. "La persecuzione contro la squadra di speciale di procuratori e contro la Polizia nazionale mette in grave pericolo la continuità delle indagini e la scoperta di quella verità che tutto il popolo peruviano vuole conoscere", ha detto. (Brb)