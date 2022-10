Canada-Usa: segretario di Stato Blinken ricevuto a Ottawa dal premier Trudeau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato ieri il primo ministro canadese Justin Trudeau, nel corso della sua visita ufficiale a Ottawa. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori hanno discusso "lo stato della cooperazione bilaterale in riferimento a diverse questioni", e i progressi lungo "l'Itinerario per il rinnovamento del partenariato Usa-Canada". Blinken ha espresso apprezzamento per la possibilità di discutere con il capo del governo canadese la collaborazione tra i due Paesi nel contesto del conflitto in Ucraina, ad Haiti e nell'Indo-Pacifico. Il segretario ha inoltre sottolineato la collaborazione tesa a "rafforzare la competitività nordamericana, promuovere una ripresa economica inclusiva, approfondire l'integrazione economica e far progredire la diversità e l'inclusione". Infine, Blinken ha posto l'accento sul rafforzamento delle capacità di difesa e sicurezza nell'Artide e sul contrasto al cambiamento climatico. (Was)