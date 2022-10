Energia: Perù, si dimette presidente compagnia petrolifera di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Humberto Campodonico ha rassegnato le dimissioni da presidente della Petroperù, compagnia energetica statale del Perù toccata da una dura crisi di liquidità. Una decisione, ha spiegato il funzionario a "RPP Noticias", presa per stimolare una riorganizzazione amministrativa e funzionale all'interno dell'impresa. "Ho offerto le mie dimissioni da presidente di Petroperù per garantire il raggiungimento di questo consenso", ha detto Campadonico poche ore dopo che il ministero peruviano dell'Economia e delle Finanze (Mef) aveva annunciato l'invio di una partita di 4.000 milioni di soles (circa un miliardo di dollari) a Petroperú per l'acquisto di carburante per fare fronte alla carenza di greggio nel Paese. (segue) (Brb)