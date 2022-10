Energia: Perù, si dimette presidente compagnia petrolifera di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei compiti fondamentali è definito nel decreto di emergenza, che è quello di cercare una riorganizzazione di Petroperù dal punto di vista amministrativo e funzionale. E per concretizzarlo occorre superare diversi ostacoli", ha detto il funzionario parlando di una missione possibile solo "se riusciamo a trovare quel consenso". Campadonico ha spiegato che uno dei principali problemi della società è la mancanza di liquidità e le chiusure delle linee di credito, necessarie per l'acquisto di carburante. Problemi legati anche all'abbassamento del rating di rischio subito dalle agenzie di rating Fitch e Standard & Poor's. Campodónico, che era stato già presidente di Petroperú da agosto 2011 a dicembre 2012, è entrato in carica ad aprile del 2022. (Brb)