Corea del Sud: governo attinge a riserve di sale e ortaggi per contenere i prezzi al consumo

- Il governo della Corea del Sud intende attingere alle riserve nazionali di ortaggi e sale per far fronte all'aumento dei prezzi al consumo, in vista dell'annuale stagione di preparazione del kimchi, il piatto tradizionale sudcoreano a base di verdure fermentate e spezie. Il piano prevede l'immissione sul mercato di 5mila tonnellate di aglio, 1,4 tonnellate di peperoncino e 3,6 tonnellate di cipolle a partire dalla prossima settimana, secondo i ministeri dell'Agricoltura e delle Finanze. Sul mercato verranno immesse inoltre 500 tonnellate di sale. (segue) (Git)