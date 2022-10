Usa: tribunale respinge ricorso di Trump, dichiarazioni dei redditi al Congresso entro questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per l’impiego dei fondi pubblici della Camera dei rappresentanti Usa dovrebbe ricevere le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump dall’Agenzia delle entrate entro questa settimana, dopo che una corte d’appello ha respinto la richiesta di bloccarne l’invio avanzata in precedenza dai legali dell’ex presidente. La decisione, confermata da un panel di tre giudici interno alla corte d’appello del circuito giudiziario del distretto di Columbia, potrebbe comunque aprire la strada ad un ricorso degli avvocati di Trump presso la Corte suprema. “L’ex presidente Trump ha cercato di evitare l’inevitabile, ma ancora una volta il tribunale ha confermato la validità della nostra posizione: abbiamo aspettato sin troppo, e dobbiamo iniziare le nostre verifiche al più presto”, ha detto. (Was)