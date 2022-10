Usa: “Axios”, inviato per il clima John Kerry sta pensando di lasciare l’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, sta valutando “seriamente” la possibilità di abbandonare il suo incarico dopo la Cop27 in programma per il mese prossimo a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’ex segretario di Stato avrebbe chiesto consiglio ad “amici e colleghi” su come rimanere coinvolto negli sforzi del Paese per il contrasto al cambiamento climatico, operando nel settore privato. Le fonti hanno comunque precisato che una decisione finale non è stata ancora presa, e che l’inviato speciale potrebbe rimanere. La sua portavoce, Whitney Smith, ha invece smentito le voci. “Non ha in programma di andare via, e si sta concentrando interamente ed esclusivamente sulla Cop27: qualsiasi altra notizia è semplice speculazione”, ha detto. (Was)