Usa: elezioni medio termine, sondaggio "Nyt"-Siena evidenzia fattori chiave in vista del voto

- La generale impopolarità del presidente Joe Biden, le crescenti preoccupazioni di natura economica, e l'importanza secondaria attribuita da una parte consistente dell'elettorato statunitense alle questioni sociali, come l'aborto: sono queste alcune tra le principali tendenze rilevate da un nuovo sondaggio del quotidiano "New York Times" e del Siena College in vista delle elezioni di medio termine che si terranno negli Stati Uniti il mese prossimo. Dal sondaggio, che ha interessato quattro distretti cruciali per determinare il futuro equilibrio politico alla Camera dei rappresentanti, emerge un forte vantaggio dei Repubblicani tra gli elettori che attribuiscono priorità alle questioni economiche, pari al 51 per cento del totale degli interpellati. Il Partito democratico resta forte sui temi sociali, e in particolare sull'aborto, che sono prioritari per il 33 per cento degli intervistati. I Democratici mantengono anzi un lieve vantaggio o sono alla pari coi Repubblicani in tutti e quattro i distretti, ma ai conservatori basterà guadagnare cinque seggi per conquistare la maggioranza alla Camera. Per evitarlo - sottolinea il "New York Times" - i Democratici dovrebbero ottenere una vittoria schiacciante in tutti e quattro i distretti oggetto della rilevazione, tre dei quali hanno votato a larga maggioranza per il presidente Biden alle elezioni presidenziali del 2020. (segue) (Was)