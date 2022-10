Usa: elezioni medio termine, sondaggio "Nyt"-Siena evidenzia fattori chiave in vista del voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro distretti, che si trovano in una ricca periferia urbana nel Kansas, nel cuore industriale della Pennsylvania, in un'area a rapido sviluppo di Las Vegas e al confine meridionale del New Mexico - evidenziano tutti un allontanamento dai tradizionali schemi della contrapposizione tra partiti Repubblicano e Democratico, effetto di un "riallineamento etnico, economico ed educativo" del Paese. Il quotidiano sottolinea l'importanza di questi e una manciata di pochi altri distretti nella determinazione degli equilibri alla Camera: l'80 per cento dei distretti complessivi, infatti, è saldamente controllato da uno dei due Partiti, in un contesto di crescente contrapposizione politica e ideologica dell'elettorato. (Was)