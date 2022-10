Giappone: inflazione a Tokyo ai massimi da 40 anni nel mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo a Tokyo, capitale del Giappone, è aumentata del 3,4 per cento su base annua nel mese di ottobre. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo giapponese. Si tratta dell'aumento dei prezzi al consumo più elevato registrato a Tokyo nell'arco degli ultimi 40 anni. L'indice core, che esclude il prezzo degli alimenti freschi, è aumentato per 14 mesi consecutivi, e questo mese ha esibito una forte accelerazione rispetto al 2,8 per cento di settembre. L'indice dei prezzi al consumo di Tokyo è ritenuto un indicatore delle dinamiche di prezzo a venire nel resto del Paese: il mese scorso l'inflazione ha superato il 3 per cento in Giappone a livello nazionale, e gli economisti prevedono un ulteriore aumento nei mesi a venire. (segue) (Git)