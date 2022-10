Giappone: inflazione a Tokyo ai massimi da 40 anni nel mese di agosto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp), Toshimitsu Motegi, aveva già anticipato che il governo del Giappone sta approntando un nuovo pacchetto di misure tese a sostenere l'economia e le famiglie in difficoltà a causa dell'inflazione, che potrebbe raggiungere l'importo complessivo di 26mila miliardi di yen (174 miliardi di dollari). Riferendosi al pacchetto di contrasto all'inflazione da 2.600 miliardi di yen approvato dal governo lo scorso settembre, Motegi ha dichiarato che il prossimo intervento del governo sarà "superiore di un ordine di grandezza". Il governo potrebbe illustrare il piano venerdì 28 ottobre. Le anticipazioni giungono in un momento di difficoltà per il primo ministro Fumio Kishida, alle prese con un forte calo dei consensi dovuto allo scandalo delle influenze politiche esercitate dalla Chiesa dell'unificazione. (segue) (Git)