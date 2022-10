Giappone: difesa, governo valuta acquisto di missili da crociera dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone sta valutando l'acquisto di missili da crociera Tomahawak di produzione statunitense. Lo hanno riferito oggi fonti del governo giapponese citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui Tokyo punterebbe su tali sistemi d'arma per neutralizzare i siti di lancio balistico della Corea del Nord nell'eventualità di un conflitto. Il governo del primo ministro Fumio Kishida punta a proclamare il possesso di capacità di attacco alla fine di quest'anno, in concomitanza con la presentazione delle nuove linee guida a lungo termine per la sicurezza nazionale. Si tratterà di una svolta controversa per il Paese, che sino ad oggi ha interpretato il pacifismo costituzionale come divieto di possesso di sistemi d'arma per la proiezione della forza. (Git)