Cina-Pakistan: incontro Comitato di cooperazione congiunto, accordo su rilancio progetti Cpec

- Cina e Pakistan hanno concordato di accelerare il rilancio dei progetti infrastrutturali nell'ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), parte della più ampia iniziativa cinese della nuova Via della seta. L'intesa è stata raggiunta ieri, in occasione dell'11mo Comitato di cooperazione congiunto (Jcc), un foro decisionale di primo piano per il progetto Cpec, dal valore complessivo stimato in 50 miliardi di dollari. Zhao Shiren, console generale della Cina a Lahore, aveva già anticipato che i lavori di realizzazione del Corridoio sarebbero accelerati a seguito dell'incontro del Comitato, che si è tenuto in formato virtuale. L'attenzione è concentrata in particolare sulla Linea principale 1 (ML-1), un progetto per l'ammodernamento della linea ferroviaria lunga 1.733 chilometri tra Karachi e Peshawar. Si tratta del primo progetto del Cpec in termini di costi, ed è rimasto in attesa di approvazione definitiva per cinque anni. "Il Pakistan ha concordato di aumentare il costo della ML-1 da 6,8 miliardi di dollari a 9,85 miliardi di dollari su richiesta dei negoziatori cinesi, che ritenevano il prezzo iniziale irrealistico", ha dichiarato a "Nikkei" un funzionario anonimo del governo pakistano. (segue) (Inn)