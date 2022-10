Cina-Pakistan: incontro Comitato di cooperazione congiunto, accordo su rilancio progetti Cpec (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comunicato stampa diffuso da Islamabad dopo l'incontro del Jcc conferma che i due Paesi hanno concordato di avviare i lavori della ML-1, anche se un annuncio ufficiale in merito a questo e altri progetti dovrebbe giungere il mese prossimo, in occasione della visita ufficiale in Cina del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Secondo fonti anonime citate dalla stampa pakistana, altri progetti discussi durante l'incontro di ieri sarebbero la circonvallazione ferrovia di Karachi, dal costo stimato in 1,33 miliardi di dollari, e il riallineamento dell'Autostrada del Karakorum (1,8 miliardi di dollari). Un altro importante tema di discussione sono stati i progetti in ambito energetico: la Cina ha già costruito 12 centrali elettriche nell'ambito del Cpec, per le quali il Pakistan deve ancora effettuare pagamenti pari a 1,14 miliardi di dollari. L'incontro di ieri potrebbe aver determinato inoltre il futuro del progetto di una centrale da 300 megawatt nella città portuale di Gwadar, destinata a divenire uno snodo cruciale della nuova Via della seta. Il governo pakistano sarebbe propenso ad abbandonare il progetto della centrale per risparmiare denaro. (Inn)