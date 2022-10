Usa: il Paese ha scorte di gasolio per soli 25 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono alle prese con una carenza di gasolio senza precedenti, che rischia di far aumentare drasticamente l'inflazione e il costo del riscaldamento domestico nei mesi a venire, e solleva addirittura lo spettro di una carenza di forniture. Secondo l'Energy Information Administration, agli Stati Uniti restano scorte di gasolio sufficienti per appena 25 giorni: un livello che il direttore del Consiglio economico nazionale Usa, Brian Deese, ha definito mercoledì "inaccettabilmente basso". Il funzionario ha affermato che "tutte le opzioni sono sul tavolo" del governo Usa per tentare di ripristinare le scorte nazionali, drenate dall'effetto combinato della crisi energetica globale, alimentata dalla crisi in Ucraina, e delle sanzioni imposte alla Russia. L'assottigliamento delle scorte di gasolio ne hanno fatto schizzare il prezzo negli Stati Uniti, anche a fronte dell'apparente carenza di soluzioni immediate per invertire la tendenza in atto: le importazioni dalla Russia sono state bandite dopo l'invasione dell'Ucraina, e la situazione è stata ulteriormente aggravata da una forte riduzione della capacità di raffinazione statunitense, calata di un milione di barili negli ultimi due anni. A fronte di un calo delle forniture, la domanda di diesel negli Stati Uniti è attualmente ai massimi da due anni, ed è destinata ad aumentare ulteriormente con l'avvento dei mesi invernali. Secondo Patrick De Haan, analista del settore petrolifero di GasBuddy, consultato da "Newsweek", l'inevitabile conseguenza di queste dinamiche è un aumento dei prezzi del gasolio, che negli Usa si attestano già in media a 5,324 dollari al gallone, superiori del 50 per cento allo stesso periodo del 2021. Inoltre, per evitare un esaurimento delle riserve di gasolio a breve termine, gli Usa riceveranno a breve 90mila tonnellate di diesel e cherosene dagli Emirati Arabi uniti, dirottati dalle loro originali destinazioni in Europa. (Was)