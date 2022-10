Ucraina: Yoon, la Corea del Sud non ha fornito a Kiev sistemi d'arma letali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud non ha fornito nessun aiuto militare letale all'Ucraina. Lo ha dichiarato oggi il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, in quella che è parsa una risposta diretta all'omologo russo Vladimir Putin, che ha minacciato ripercussioni per i Paesi che hanno fornito armamenti a Kiev. "Abbiamo fornito assistenza umanitaria e pacifica all'Ucraina, ma non abbiamo mai inviato armi letali", ha detto Yoon nel corso di una conferenza stampa. "E' una questione di sovranità, e stiamo tentando di mantenere relazioni pacifiche con tutti i Paesi del mondo, inclusa la Russia", ha aggiunto il presidente sudcoreano. (Git)