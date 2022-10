Usa-Kuwait: Blinken sente omologo, focus su cooperazione economica e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Salem Al Sabah. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, si è congratulato con la controparte per la sua recente nomina e ha espresso la soddisfazione degli Usa per la cooperazione bilaterale con il Kuwait. Blinken ha affermato di essere ansioso di lavorare con la controparte sulle principali questioni bilaterali e globali, dedicando particolare attenzione alla cooperazione in materia di economia e sicurezza. (Was)