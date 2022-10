Usa: Apple, nel terzo trimestre ricavi e profitti superiori alle aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha registrato vendite e profitti superiori alle aspettative nel terzo trimestre del 2022. Stando ai risultati al 30 settembre, la società ha riscontrato un utile per azione pari a 1,29 dollari, in aumento del quattro per cento e migliore di due centesimi rispetto alle stime degli analisti. I ricavi si sono attestati a 90,1 miliardi di dollari, con un incremento dell’otto per cento nonostante il calo che ha interessato le vendite degli IPad e i ricavi provenienti dalla vendita degli smartphone. “Il risultato record che abbiamo registrato nel trimestre dimostra ancora una volta la nostra capacità di operare con efficacia, nonostante un contesto di mercato molto volatile”, ha detto il chief financial officer, Luca Maestri, in una nota. (Was)