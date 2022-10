Usa: assalto al Campidoglio, commissione chiederà ad agenti dei servizi segreti di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 sta continuando la sua revisione dei documenti consegnati dai servizi segreti sulle comunicazioni tenute dagli agenti prima e durante le rivolte, e ha in programma di ascoltare le testimonianze di diversi funzionari dell’agenzia nelle prossime settimane. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che la commissione ha preparato una lista con una mezza dozzina di nomi, che “potrebbe essere anche ampliata” nel prossimo futuro. Le testimonianze verteranno sulle minacce dei sostenitori Donald Trump prima delle rivolte, su quanto l’ex presidente Usa fosse al corrente dei manifestanti armati che si stavano dirigendo verso il Campidoglio e sulla risposta alle proteste. All’ultima udienza, la commissione ha presentato una serie di comunicazioni interne che indicano come gli agenti dei servizi segreti presenti sul posto fossero al corrente di “possibili episodi di violenza” durante le proteste, e anche delle minacce avanzate nei confronti dell’ex vicepresidente Usa, Mike Pence. (segue) (Was)