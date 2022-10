Usa: associazioni di categoria scrivono alla Casa Bianca, evitare assolutamente sciopero ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 300 associazioni di categoria hanno scritto una lettera indirizzata alla Casa Bianca, chiedendo di evitare in ogni modo possibile uno sciopero delle ferrovie a livello nazionale dopo che un secondo sindacato ha respinto l’accordo raggiunto il mese scorso con le compagnie che gestiscono il trasporto merci su rotaia. La direttrice della comunicazione all’Associazione dei leader dell’industria retail, Caroline Niery, ha dichiarato al portale di informazione “Axios” che “non è mai troppo tardi per ribadire le conseguenze terribili che uno sciopero avrebbe non solo sulle catene di approvvigionamento del settore, ma anche sui consumatori e sull’intera economia nazionale”. L’accordo raggiunto a settembre deve essere ratificato da ognuna delle 12 rappresentanze sindacali che vi hanno aderito, e mercoledì la Fratellanza dei segnalatori ferroviari (Brs), che rappresenta circa seimila lavoratori, ha respinto la proposta. Si tratta del secondo sindacato a rifiutare l’accordo, e decisioni analoghe da parte di altre sigle potrebbero portare allo sciopero. (Was)