Iraq: da Usa congratulazioni al nuovo governo, pronti a lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, dopo la formazione del nuovo governo, e sono ansiosi di lavorare insieme per promuovere gli interessi che i due Paesi hanno in comune, per il bene e la sicurezza del popolo iracheno. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “I cittadini iracheni meritano di avere opportunità economiche, un Paese libero dalla corruzione e servizi pubblici adeguati: accogliamo positivamente la decisione del premier, che si è impegnato a garantire un controllo pubblico sulle armi da fuoco”, ha detto. (Was)