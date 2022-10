Usa: Yellen alla “Cnn”, nessun segnale di recessione nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti non ci sono segnali che lascino pensare ad una recessione per il prossimo futuro, dopo gli ultimi dati del dipartimento del Commercio che hanno evidenziato una ripresa dell’economia dopo oltre sei mesi. Lo ha detto la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, in una intervista con l’emittente “Cnn”. Commentando gli ultimi dati sul Pil, che ha segnato una crescita del 2,6 per cento su base annuale nel terzo trimestre del 2022, l'ex governatrice della Federal Reserve ha detto che la tendenza al rialzo “dimostra la forza dell’economia statunitense, e l’efficacia delle misure introdotte per contenere l’inflazione”. Particolarmente importante, ha continuato, è il dato sull’occupazione. “Siamo quasi ad una condizione di piena occupazione, ed è normale che in condizioni simili il ritmo della crescita possa rallentare”, ha spiegato, sottolineando comunque che l’attuale tasso di inflazione è ad un livello “inaccettabile”. (Was)