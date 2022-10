Usa: Yellen, un paio d’anni per riportare inflazione a livelli accettabili per consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per riportare il tasso di inflazione negli Stati Uniti ad un livello “simile a quelli a cui si sono abituati i consumatori potrebbero volerci un paio d’anni”. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, in una intervista con l’emittente “Cnn”. L’ex governatrice della Federal Reserve ha precisato che, nonostante ciò, l’economia statunitense rimane “solida e ben posizionata”, e di non vedere segnali di recessione nel prossimo futuro. “Molti Paesi del mondo stanno soffrendo non solo a causa del rialzo dei prezzi, ma anche di una performance insoddisfacente sul piano macroeconomico: questo non è il caso degli Stati Uniti, che hanno un tasso di disoccupazione ai minimi da 50 anni”, ha detto. (Was)