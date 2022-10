Usa: Musk ha il controllo di Twitter, licenziati i vertici della compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha assunto ufficialmente il controllo di Twitter, dopo aver chiuso l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto ad aprile per acquisire la piattaforma e al termine di una battaglia legale durata settimane con i vertici della compagnia. Tre fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Washington Post” che il fondatore di Tesla ha subito cacciato una serie di top manager, confermando anche la chiusura dell’accordo. Le tre persone licenziate sarebbero l’amministratore delegato, Parag Agrawal; il chief financial officer, Ned Segal; e Vijaya Gadde, a capo della divisione legale della società. Dopo aver dato il via ad una battaglia legale, affermando di voler recedere dall’accordo raggiunto ad aprile a causa della eccessiva presenza di account falsi e spam sulla piattaforma, Musk è tornato sui suoi passi all’inizio di ottobre, affermando di voler portare a termine l’operazione ed evitando così l’udienza che si sarebbe dovuta tenere presso la Corte di cancelleria del Delaware. Le parti avevano fino ad oggi, venerdì 28 ottobre, per chiudere l’accordo. (Was)