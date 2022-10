Lazio: Upi, auspichiamo che si avvii coerente riordino funzioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Upi Lazio è intervenuta in Consiglio regionale per l’esame della proposta di legge n. 346 del 10 ottobre 2022 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali”, portando un contributo propositivo sul provvedimento legislativo che corona le attività del Consiglio regionale in questa legislatura. Lo comunica, in una nota, Upi Lazio. Il direttore di Upi Lazio, Gaetano Palombelli, è intervenuto - prosegue la nota - all’audizione organizzata dalla Commissione IV (Bilancio), illustrando la posizione delle Province del Lazio: “occorre un intervento di riordino della legislazione regionale delle funzioni locali che valorizzi il ruolo di Roma capitale, Comuni, Province, Città metropolitana, per chiarire bene chi fa cosa e costruire un sistema equilibrato delle autonomie locali”, dichiara Palombelli. Il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, è intervenuto per conto di Upi Lazio alla riunione del Consiglio delle autonomie locali (Cal) e ha condiviso con gli altri rappresentanti degli enti locali le osservazioni e le proposte di emendamento sulla proposta di legge: “il decentramento delle funzioni a Roma capitale è positivo, ma c’è bisogno di valorizzare le Province e la Città metropolitana nella materia del governo del territorio per semplificare le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, come richiesto dai Comuni d tutti i territori della regione”, ha affermato Romoli. Upi Lazio “auspica che all’inizio della prossima legislatura si costituisca una cabina di regia tra la Regione e le autonomie locali che coinvolga le associazioni regionali degli enti locali, il sindaco di Roma capitale, i sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province, per avviare un percorso condiviso di riordino delle funzioni locali e coordinare il lavoro delle diverse istituzioni territoriali per il migliore utilizzo delle risorse europee”, dichiara il presidente, Antonio Pompeo.(Com)