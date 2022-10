Germania-Cina: Scholz partirà per Pechino il 3 novembre dove incontrerà Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, partirà da Berlino il 3 novembre per recarsi a Pechino, dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il capo del governo federale sarà accompagnato da una delegazione che raccoglie il “gotha” dell'economia tedesca. Su 100 richieste per seguire Scholz a Pechino avanzate da rappresentanti delle imprese tedesche, 12 sono state accolte, di cui “soltanto due” presentate da donne. Con il cancelliere dovrebbero viaggiare gli amministratori delegati di Volkswagen, Merck e Siemens, ossia Oliver Blume, Belen Garijo e Roland Busch, che è anche presidente del Comitato per l'Asia-Pacifico dell'economia tedesca (Apa). Nella capitale della Cina dovrebbero arrivare con il cancellieire anche gli Ad di Deutsche Bank e Basf, Christian Sewing e Martin Brudermueller, che ha definito la visita di Scholz “un buon segnale per la volontà di avviare un dialogo” con il Paese. Saranno, invece, assenti il presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, e l'amministratore delegato di Meredes-Benz, Ola Kallenius. Non è noto se anche l'Ad di Bmw, Oliver Zipse, accompagnerà Scholz a Pechino.(Geb)