Usa: senatore Graham, Democratici spaventati da eventuale vittoria Walker in Georgia

- I Democratici temono una vittoria del candidato repubblicano Herschel Walker alle elezioni per il Senato in Georgia, perchè ciò smentirebbe le loro convinzioni sul razzismo del Gop. Lo ha affermato il senatore della Carolina del Sud, Lindsey Graham, nel corso di un discorso pubblico. "Hollywood si squaglierà se vince Herschel", ha detto Graham, sottolineando come i media siano attenti al candidato repubblicano perchè "sono spaventati". "Se Herschel Walker vince, vuol dire che non siamo razzisti. E se sei repubblicano, non sei stanco di venire chiamato razzista ogni volta, da chiunque?" ha proseguito il senatore. Walker è impegnato in una corsa tirata contro il senatore democratico in carica Raphael Warnock. (Was)