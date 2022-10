Usa-Albania: vice consigliere Finer incontra ministro Xhacka, focus su Ucraina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jon Finer, ha incontrato il ministro degli Esteri albanese, Olta Xhacka, a cui ha ribadito il sostegno di Washington al governo di Tirana alla luce dei recenti attacchi informatici provenienti dall’Iran. Lo riferisce una nota. Finer ha sottolineato la soddisfazione degli Stati Uniti per la cooperazione con l’Albania sulle principali questioni bilaterali, regionali e globali, soprattutto all’interno della Nato. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione in Ucraina e alla gestione dei rifugiati provenienti dall’Afghanistan. (Was)