Regno Unito: diplomazia Dublino, Irlanda del Nord va verso "elezione non necessaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'Irlanda del Nord si sta dirigendo verso un'elezione "non necessaria" che polarizzerà la politica della regione senza risolvere la disputa sul commercio post-Brexit che ha paralizzato le sue istituzioni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, nel contesto di un possibile ritorno alle urna nella nazione devoluta del Regno Unito. "Non credo che l'Irlanda del Nord voglia o abbia bisogno di elezioni in questo momento", ha detto Coveney al "Financial Times". "Non c'è alcuna giustificazione per frustrare la formazione di un'assemblea al momento e quindi potenzialmente innescare quelle che penso che la maggior parte delle persone consideri un'elezione non necessaria in Irlanda del Nord", ha affermato il capo della diplomazia di Dublino. (Rel)