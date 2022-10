Usa: Amazon, calo dell’11 per cento in Borsa dopo risultati trimestrali inferiori alle aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Amazon hanno registrato un calo di 11 punti percentuali in Borsa, dopo la pubblicazione di risultati trimestrali inferiori alle aspettative del mercato: si tratta del declino più importante dal 2006. Stando ai risultati al 30 settembre, l’utile per azione si è attestato a 28 centesimi per azione, mentre i ricavi si sono attestati a 127,1 miliardi di dollari, in aumento del 15 per cento ma comunque inferiori rispetto ai 127,46 stimati dagli analisti. In particolare, i proventi derivanti dai servizi informatici e i ricavi pubblicitari sono pari a 20,5 (contro una stima di 21,1) e a 9,55 miliardi. Per quanto riguarda il quarto trimestre, la società si aspetta ricavi compresi tra 140 e 148 miliardi di dollari, con una crescita su base annuale tra il due e l’otto per cento. (Was)