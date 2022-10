Corea del Nord: Casa Bianca, nuovo test nucleare potrebbe avvenire in ogni momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord potrebbe organizzare un nuovo test nucleare in ogni momento. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. “Gli Stati Uniti sono sempre pronti a dialogare con il leader nordcoreano, Kim Jong-un, senza preconcetti, ma non stanno ricevendo riscontri da Pyongyang, che invece sta continuando ad organizzare test balistici e a sviluppare le capacità offensive delle proprie Forze armate”, ha detto Kirby. (Was)