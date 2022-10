Roma: D'Amborsio (Fd'I), solidarietà a Rettrice La Sapienza, protesta studenti violenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Azione universitaria ed esponente di Fratelli d'Italia, Nicola D'Ambrosio, in una nota, dichiara: "Questa non è un'occupazione degli studenti. In questi minuti si sta consumando un'altra brutta pagina alla Sapienza. Di studentesco in questa occupazione - sottolinea D'Ambrosio - c'è ben poco. A protestare non sono gli studenti dei collettivi e quanto sta accadendo è gravissimo. Con la partecipazione di associazioni extrauniversitarie popolate visibilmente da soggetti ben oltre i 40 anni. Non mancano - aggiunge il presidente di Azione universitaria ed esponente di Fratelli d'Italia - neanche le associazioni eversive filoputiniane, già note alle cronache per episodi di violenza. Cosa può accadere non è neanche immaginabile. L'Università e gli studenti non c'entrano più. Le sigle di estrema sinistra - dichiara D'Ambrosio - stanno cercando di portare lo scontro a livelli veramente preoccupanti. Esprimiamo forte solidarietà alla Rettrice e ci auguriamo che la parte studentesca sana, quelli che vedono nell'Ateneo un luogo di approfondimento e dibattito e non di violenza, venga tutelata. Noi di Azione Universitaria non ci stiamo ai ricatti dei violenti e per questo chiediamo a tutte le compagini politiche di prendere posizione contro ciò che sta accadendo. Non si può legittimare un clima di paura e tensioni. In pericolo c'è la sicurezza all'interno degli Atenei", conclude D'Ambrosio.(Com)