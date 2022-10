Usa: Biden in visita nel New Mexico la prossima settimana per eventi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita nel New Mexico la prossima settimana per eventi con il governatore democratico Michelle Lujan Grisham. Biden si recherà nel New Mexico il 3 novembre, secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, per eventi con il governatore e altri funzionari statali e locali. Ulteriori dettagli non sono stati resi disponibili, riferisce il portale "The Hill". La visita del presidente avverrà circa una settimana dopo che la vicepresidente Kamala Harris si è recata nel New Mexico per una raccolta fondi con Lujan Grisham e un evento incentrato sulla protezione dell'accesso all'aborto. Un sondaggio pubblicato all'inizio di questa settimana dal Trafalgar Group ha mostrato che Lujan Grisham era in svantaggio di un punto percentuale rispetto al suo sfidante repubblicano, Mark Ronchetti. (Was)