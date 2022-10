Imprese: “Marco Polo”, il piano di Siemens per aumentare gli investimenti in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Busch è determinato a investire in Cina. A marzo scorso, quando dirigenti di Siemens hanno prospettato il trasferimento parziale della produzione di motori nel Paese sotto l'egida della divisione affari digitali, Busch ha replicato che la ricollocazione avrebbe dovuto interessare tutti gli ottomila posti di lavoro interessati. È in questo contesto che l'amministratore delegato di Siemens ha sviluppato il “Marco Polo”. In sostanza, il piano prevede di potenziare in Cina la produzione e, “soprattutto, la ricerca e l'amministrazione” nella divisione industrie digitali. Allora, era previsto che Siemens aprisse in Cina una seconda sede centrale, gemella di quella di Monaco di Baviera, da cui gestire le operazioni. Ora, il gruppo afferma di non progettare la costruzione di questo quartier generale cinese per le industrie digitali. Allo stesso tempo, l'azienda comunica di voler sviluppare prodotti per la Cina a livello “più locale” in conformità con i requisiti del Paese. Si tratta, infatti, di “un fattore di successo indispensabile nel mercato cinese altamente competitivo”. Secondo “Handelsblatt”, il “Marco Polo” è un autentico “China Master Plan” di Siemens. Per le industrie digitali, è prevista una crescita in Cina del 15 per cento. Il gruppo non riferisce il fatturato attuale del settore in Cina, ma secondo alcune indiscrezioni le stime superano i due miliardi di euro. (segue) (Geb)