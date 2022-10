Imprese: “Marco Polo”, il piano di Siemens per aumentare gli investimenti in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, “questa crescita ha un prezzo”, ossia “un cambio di paradigma” per Siemens che dovrà adattarsi al nuovo motto di Pechino: “Created in China” e non più “Made in China”. Il Partito comunista cinese (Pcc) vuole, infatti, che i prodotti fabbricati in Cina siano concepiti e sviluppati nel Paese. Secondo diversi osservatori, l'obiettivo è “un trasferimento massiccio e permanente di tecnologia, competenze e conoscenze” in Cina. In questa prospettiva, la Germania sarebbe in grado di ottenere i prodotti e i servizi ad alta tecnologia di ha bisogno “soltanto dalla Cina”. Numerose voci si sono quindi levate a mettere in guardia da una nuova dipendenza unilaterale per la Repubblica federale tedesca, dopo quella dalla Russia nell'energia. (segue) (Geb)