Imprese: “Marco Polo”, il piano di Siemens per aumentare gli investimenti in Cina (4)

- In particolare, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha recentemente dichiarato che la Germania “non dovrebbe rendersi dipendente in maniera esistenziale da nessun Paese che non condivida i nostri valori”. Diverse grandi aziende tedesche già dipendono fortemente dalla Cina. Il gruppo tecnologico Infineon genera il 37,9 per cento del fatturato in questo Paese. Per i conglomerati Bmw, Mercedes-Benz e Volkswagen il dato supera il 30 per cento. Nel caso dell'azienda di articoli sportivi Adidas e del gruppo petrolchimico Basf il risultato è del 21,6 e del 15,3 per cento, per Siemens del 13,3 per cento. Allo stesso tempo, cresce la pressione della politica per “troncare i legami troppo stretti” tra le aziende e la Cina. In tale prospettiva, il governo federale sta lavorando a una strategia per la Cina, che ha tra gli obiettivi rendere l'economia tedesca più indipendente dal Paese. Busch ha reagito sollecitando un “trattamento rispettoso”per la Cina, che è “giustamente molto sicura di sé” avendo sollevato “un miliardo di persone dalla povertà e creato una vera classe media in 20 anni”. Per l'Ad, non è quindi “una politica estera conflittuale” che può migliorare i rapporti con Pechino. A sua volta, l'amministratore delegato di Basf, Martin Brudermueller, ha esortato a smettere di incolpare la Cina e a fare autocritica per la debolezza delle imprese tedesche. Intanto, le agenzia di intelligence della Germania mettono in guardia dai rischi rappresentanti dalla Cina. In particolare, Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia il servizio interno tedesco, ha affermato che “la Russia è la tempesta, la Cina è il cambiamento climatico”. (Geb)