Usa: Blinken incontra presidente commissione Ua, focus su Etiopia, Ciad e Uganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il presidente della commissione dell’Unione africana, Moussa Faki, in vista del vertice dei leader Usa-Africa in programma a Washington a dicembre. Lo riferisce una nota. Il capo della diplomazia statunitense ha ringraziato l’Unione africana per la mediazione nei colloqui di pace tra il governo etiope e le autorità della regione del Tigrè. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione in Ciad, e Blinken ha ribadito la necessità di garantire una transizione equa in vista delle elezioni. Infine, le parti hanno discusso l’accordo per trasportare il grano dai porti ucraini sul Mar Nero e l’epidemia di ebola in Uganda. (Was)