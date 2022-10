Usa: Biden, repubblicani sperano che arrivi una recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani statunitensi sperano in una recessione. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, che giovedì si è recato a Syracuse, nello Stato di New York, nel quadro della sua campagna elettorale in vista delle elezioni di medio termine in programma tra meno di due settimane. In un discorso all’Onondaga Community College della città, Biden ha ricordato gli investimenti per 100 miliardi di dollari che la multinazionale Micron ha annunciato nel corso dei prossimi 20 anni, per costruzione un impianto per la produzione di semiconduttori. Un progetto che, secondo il presidente, cambierà “le carte in tavola” per l’economia statale e locale, e che dimostra l’efficacia della strategia dell’amministrazione Biden per rafforzare la manifattura nazionale. Parlando del suo predecessore, Donald Trump, Biden ha affermato che “ha lasciato dietro di sé una scia di promesse non mantenute: in posti come il Wisconsin, l’Indiana e l’Ohio, gli investimenti promessi non sono mai arrivati”. (Was)