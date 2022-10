Usa: Seattle scelta come terzo sito unioni ministeriali alti funzionari dell’Apec 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa, lo Stato di Washington e la città di Seattle hanno annunciato oggi che Seattle sarà la sede della terza riunione ministeriale e degli alti funzionari della cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e del Forum su donne ed economia, durante l’Apec 2023 ospitato dagli Stati Uniti. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. “Lo Stato di Washington e Seattle sono sempre stati al centro dell'impegno degli Stati Uniti con la regione Asia-Pacifico e svolgono un ruolo importante nella politica estera degli Stati Uniti. Nel 1993, gli Stati Uniti hanno ospitato il primo incontro dei leader economici dell'Apec sull'isola di Blake a Puget Sound”, si legge nella nota. “Seattle sarà un luogo privilegiato per le priorità politiche che cerchiamo di portare avanti durante l’Apec 2023: creare un futuro resiliente e sostenibile per tutti e costruire una regione Asia-Pacifico interconnessa, innovativa e inclusiva”, afferma la nota. (segue) (Was)