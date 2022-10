Usa: Seattle scelta come terzo sito unioni ministeriali alti funzionari dell’Apec 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'area metropolitana di Seattle è un importante esportatore di manufatti, prodotti agricoli e tecnologie e servizi avanzati nella regione Asia-Pacifico. Nel 2018, le esportazioni dello Stato di Washington nella regione Apec sono state di 50,2 miliardi di dollari. Inoltre, tutti i primi cinque mercati di esportazione e importazione dello Stato sono membri dell'Apec. Seattle ospita anche il National Center for Apec, che è dedicato all'avanzamento delle priorità del settore privato nella regione Asia-Pacifico”, afferma ancora il comunicato stampa. “L'ospitare una delle riunioni degli alti funzionari dell'Apec nel 2023 a Seattle mostrerà la leadership economica degli Stati Uniti, in particolare sull'inclusione economica, data la vasta, diversificata e dinamica popolazione asiatica americana, nativa hawaiana e delle isole del Pacifico nella regione”, conclude la nota. (Was)