Regno Unito-Germania: colloquio tra Sunak e Scholz, focus su cooperazione e sostegno a Ucraina

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha avuto una conversazione oggi pomeriggio con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. I due hanno discusso della forte relazione avuta come ministri delle Finanze e hanno rilevato come l'intenzione sia quella di lavorare su tale rapporto anche da leader di Regno Unito e Germania, come riferisce Downing Street. Discutendo degli attacchi della Russia in Ucraina, il premier e il cancelliere hanno convenuto sulla necessità di continuare a sostenere l'Ucraina e di mantenere la pressione su Putin attraverso forti sanzioni. I leader hanno anche discusso del loro desiderio di basarsi sulla stretta collaborazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea su sfide condivise, tra cui la Russia e la sicurezza energetica globale. Sunak e Scholz si sono poi dati appuntamento in Indonesia il mese prossimo per il summit del G20 a Bali. (Rel)