Usa: Honolulu, Palm Springs, Detroit e Seattle siti riunioni ministeriali Apec 2023

- Honolulu, Palm Springs, Detroit e Seattle saranno le sedi dei primi gruppi di riunioni di alti funzionari e ministeri delle riunioni del forum per cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) ospitata dagli Stati Uniti nel 2023. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. La riunione dei leader economici dell'Apec 2023 sarà annunciata entro la fine dell'anno. Questa sarà la prima volta che gli Stati Uniti ospitano l'Apec dal 2011. Coprendo entrambe le sponde del Pacifico, i 21 Paesi dell’Apec rappresentano circa il 47 per cento del commercio globale e la regione è la destinazione di oltre il 62 per cento delle esportazioni di merci statunitensi.(Was)