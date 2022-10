© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domani saranno passati 100 anni dalla marcia su Roma, 101 da quello che successe l’anno precedente, e in Italia non può esserci né ora né mai la perdita della libertà”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Guai se qualcuno attentasse alla libertà di tutti, sarei il primo a difenderla in ogni modo”, ha sottolineato. (Rin)