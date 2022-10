Venezuela: Guaidò guida protesta per chiedere data elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore del Venezuela, Juan Guaidò, ha guidato una marcia verso la sede del Consiglio elettorale nazionale, a Caracas, e ha chiesto una data per le elezioni presidenziali. "Devono capire che i venezuelani vogliono esprimersi", che "non possono continuare" a bloccare "la libertà del Venezuela". "Maduro, fissa la data, siamo pronti a sconfiggerti!", ha detto Guaidò, che è ancora riconosciuto come presidente ad interim da un gruppo di paesi guidati dagli Stati Uniti. L'esponente dell'opposizione non ha ancora detto ufficialmente se apparirà alle primarie – anche se ci sono indicazioni che lo farà – ma ha invitato a combattere in piazza per conoscere la data delle elezioni. (Brb)