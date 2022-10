Parità genere: La Russa, a destra diamo alle donne possibilità di esprimersi e di emergere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A destra “abbiamo sempre inteso che il diritto delle donne a occupare qualunque ruolo fosse connesso alla loro capacità di emergere”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “È vero che le donne hanno avuto bisogno di essere più brave degli uomini per emergere, ma una donna che ha delle qualità riesce comunque ad emergere. È un pensiero fondante della destra che bisogna favorire la possibilità delle donne di esprimersi”, senza “utilizzare mezzi come quote rose, che finiscono magari per dare più numeri alle donne ma a tenerle assoggettate a qualcuno che deve dare loro questa possibilità”. “Giorgia Meloni – ha concluso – ha quello che ha perché è brava e perché a destra ha avuto possibilità, essendo è brava, di essere riconosciuta tale”. (Rin)