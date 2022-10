Ucraina: possibile generale tedesco a vertice di un comando missione assistenza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di corpo d'armata dell'esercito tedesco Andreas Marlow potrebbe essere al vertice di uno dei due comandi della missione dell'Ue per l'assistenza militare all'Ucraina (Eumam Ukraine). Il Comitato politico e di sicurezza (Cps) del Consiglio dell'Unione europea ha, infatti, concordato che le due strutture verranno installate in Germania e in Polonia, guidate da generali dei due Paesi. Come riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, la nomina di Marlow non è ancora ufficiale, ma mancherebbe poco alla conferma. Intanto, è noto che al comando di Eumam Ukraine con sede a Bruxelles vi sarà il viceammiraglio di squadra francese Hervé Bléjean, direttore generale dello Stato maggiore dell'Ue. In Germania e Polonia verranno installati i comandi operativi, in condizione di parità. Marlow verrà affiancato dal generale di divisione dell'esercito polacco Piotr Trytek Il comando di Eumam Ukraine in Polonia avrà sede a Nowa Deba, presso Rzeszow. (Geb)