Usa: assalto al Campidoglio, commissione chiederà ad agenti dei servizi segreti di testimoniare (2)

- Secondo le fonti, la commissione avrebbe in programma di chiedere la testimonianza di Tony Ornato, ex assistente del direttore dei servizi segreti che in passato ha anche ricoperto l’incarico di vice capo di gabinetto di Trump, e l’agente Robert Engel: entrambi sono già stati ascoltati dalla commissione in passato. Gli altri quattro nomi sarebbero Kimberly Cheatle, attuale direttrice dell’agenzia che all’epoca dell’assalto al Campidoglio lavorava come assistente del direttore per le operazioni di sicurezza; Anthony Guglielmi, attuale capo della comunicazione dell’agenzia; Timothy Giebels, agente che all’epoca era responsabile della sicurezza di Pence; e l’autista della macchina su cui si trovava Trump durante le rivolte. (Was)