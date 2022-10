Ucraina: Conte ad ambasciatore Melnyk, manifestazione di pace senza ambiguità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda "la manifestazione di pace programmata per il prossimo 5 novembre, a cui il Movimento 5 Stelle ha convintamente aderito, mi preme precisare che la 'piattaforma programmatica' di tale iniziativa non lascia spazio a equivoci e ambiguità nella condanna dell’aggressore russo, nel rispetto della resistenza ucraina, nel sostegno e soccorso a favore del popolo ucraino". Lo scrive il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una lettera di risposta all'ambasciatore di Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk. "Nel salutarla cordialmente - prosegue - mi piace in questa sede ricordare le parole di Papa Francesco: 'Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili'. Si tratta della nostra stessa prospettiva, per cui ci impegneremo in tutte le sedi per allontanare lo spettro di un conflitto di proporzioni sempre più vaste, di portata sempre più incontrollabile", conclude l'ex premier.(Rin)